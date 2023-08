Rapina, un arresto della Polizia di Stato nel Bresciano

martedì, 8 agosto 2023

Brescia – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un soggetto in flagranza del reato di rapina impropria.

Alle ore 14, un equipaggio del Nucleo Servizi dell’Ufficio di Gabinetto stava infatti transitando in Via Solferino quando è giunta via radio dalla Centrale Operativa la nota di una rapina in atto presso un esercizio commerciale poco distante.

Immediatamente i poliziotti si sono precipitati sul posto e hanno colto in flagranza il soggetto, di poco più di trent’anni, che alla vista della pattuglia si è dato alla fuga.

Ne è scaturito un inseguimento a piedi che si è concluso quando gli agenti sono riusciti a raggiungere e a bloccare l’uomo, il quale, nel tentativo di guadagnarsi nuovamente la fuga, li ha spintonati senza però riuscire nel suo intento.

Dopo gli accertamenti di rito, il soggetto è stato tratto in arresto per rapina aggravata e per resistenza a pubblico ufficiale.

Il tempestivo intervento della pattuglia è il risultato di un’azione continua e capillare da parte degli equipaggi deputati al controllo del territorio, che sono distribuiti in modo da raggiungere entro pochissimi minuti qualsiasi luogo della città di Brescia. In particolare, nella zona della stazione, nell’arco delle 24 ore, vi è sempre la presenza di volanti e pattuglie pronte a intervenire sia di propria iniziativa sia su chiamata tramite 112 NUE da parte dei cittadini.