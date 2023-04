Rapina nel Bresciano, arrestata dai carabinieri di Bergamo

venerdì, 7 aprile 2023

Flero (Brescia) – Rapina a Flero (Brescia), i carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno fermato una ragazza di origine rumena accusata di aver commesso lo scorso 3 aprile una rapina con la tecnica dell’abbraccio in provincia di Brescia ai danni di un anziano. L’attività è stata resa possibile con il contributo dei Carabinieri della Compagnia di Verolanuova.

La romena classe 99, il 3 aprile, nel comune di Flero è accusata di aver messo a segno una rapina ai danni di un 69enne di Cremona. Avrebbe distratto l’uomo abbracciandolo per poi afferrarlo con forza per il polso, sottraendogli un orologio del valore di circa 7mila euro. Perpetrata l’azione delittuosa la donna si allontanava a bordo di un’utilitaria di colore nero. Fortunatamente la vittima non riportava alcuna lesione.

La successiva attività investigativa e l’osmosi informativa tra i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova (Brescia) e i Carabinieri della Compagnia di Bergamo permettevano a questi ultimi di rintracciare la ragazza, nel comune di Bariano (Bergamo), nei pressi dello svincolo autostradale, proprio a bordo della stessa autovettura utilizzata per darsi alla fuga due giorni prima.

La giovane gravata da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio è stata riconosciuta dalla vittima quale autrice del reato e pertanto i Carabinieri della Sezione Operativa di Bergamo hanno eseguito nei suoi confronti un fermo di indiziato di delitto. L’autrice, dunque, è stata associata alla Casa Circondariale di Bergamo.