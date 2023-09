Rapina in un negozio di Trento, coppia arrestata dai carabinieri

martedì, 5 settembre 2023

Trento – Coppia arrestata per rapina a Trento. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato due cittadini italiani, un uomo di 37 anni ed una donna di 25, residenti in Trento, entrambi già noti alle forze dell’ordine per i loro trascorsi, in quanto resisi responsabili di una rapina “impropria” consumata presso un negozio di abbigliamento di Trento nord.

La coppia, infatti, mentre stava cercando di allontanarsi dall’esercizio commerciale dopo aver sottratto dagli scaffali alcuni vestiti per un valore complessivo di circa 300 euro, veniva fermata dal responsabile dell’esercizio commerciale, il quale aveva notato il loro comportamento sospetto: a questo punto, vistisi scoperti, i due reagivano, ed in particolare l’uomo spintonava colui che li aveva temporaneamente fermati al fine di assicurare a sé stesso ed alla “complice” la fuga.

Nel frattempo una pattuglia della Sezione Radiomobile dei carabinieri è giunta sul posto, dopo aver ricevuto la chiamata tramite il Numero Unico di Emergenza “112”: la coppia veniva così bloccata e dichiarata in stato d’arresto, per poi essere condotta presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Trento. Al termine del rito direttissimo è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.