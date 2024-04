Rapina in bar a turista, 49enne arrestato a Bolzano. Altro intervento della Polizia per donna in difficoltà

lunedì, 1 aprile 2024

Bolzano – Nel pomeriggio di ieri, gli Agenti della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato hanno tratto in arresto per il reato di rapina un 49enne pluripregiudicato per reati contro il patrimonio.

LA VICENDA

Nello specifico, alla Centrale Operativa della Questura perveniva una richiesta di intervento tramite il numero di emergenza “112 NUE” in quanto, all’interno di un bar del centro, era in atto la rapina di una borsa ai danni di una turista germanica.

Il rapido e tempestivo intervento dei Poliziotti – giunti in pochi attimi sul luogo indicato, mentre il fatto delittuoso era ancora in fase di svolgimento, nonostante fossero sopravvenuti in ausilio della vittima anche i suoi familiari ed una Guardia Giurata in servizio poco distante – consentiva di bloccare e trarre in arresto il violento autore del fatto, il quale, con l’intenzione di sottrarsi alla Polizia, tentava con forza di divincolarsi, minacciando i Poliziotti con un corpo contundente.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria la borsa veniva subito riconsegnata alla giovane turista tedesca e l’arrestato veniva associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Bolzano.

Nei confronti di quest’ultimo, ed in parallelo dell’iter giudiziario, il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso le Misure di Prevenzione Personali del Divieto di Accesso nei Pubblici Esercizi di Bolzano per un periodo di due anni e l’Avviso Orale, previsto dal Codice delle Leggi Antimafia.

DISTURBA VICINI E SI BARRICA IN CASA, INTERVIENE LA POLIZIA

Le pattuglie della Squadra “Volanti” della Questura di Bolzano operano 24 ore su 24 sulle strade cittadine per prevenire e reprimere i reati, ma anche per soccorrere persone che si trovano in difficoltà. Proprio come è accaduto nel corso della notte della Vigilia di Pasqua.

Alla Centrale Operativa della Questura, tramite il numero di emergenza “112 NUE”, è giunta una segnalazione di una persona che, in un Palazzo del Centro cittadino, stava disturbando gli altri condomini con urla e schiamazzi.

Giunti sul posto, gli Agenti constatavano subito la particolarità della situazione: una donna stava urlando in continuazione, a squarciagola, frasi sconnesse e senza senso dal balcone del proprio appartamento.

Acquisite alcune informazioni dai vicini, che evidenziavano come la persona fosse probabilmente affetta da disturbi psichici e solita tenere questo tipo di comportamenti, i Poliziotti tentavano di prendere contatti con la Signora per capire come poterla aiutare.

Purtroppo, tutto risultava vano, in quanto la donna continuava a profferire frasi incomprensibili e rifiutava di aprire la porta della propria abitazione, per poi rincasare e barricarsi improvvisamente nella propria abitazione con le finestre chiuse e le persiane abbassate.

Temendo gesti inconsulti, gli Agenti decidevano di accedere con forza all’appartamento mediante l’ausilio dei Vigili del Fuoco, che tramite una scala giungevano al piano e riuscivano ad aprire una porta finestra senza causare danni. Una volta all’interno, unitamente agli Operatori Sanitari, i Poliziotti cercavano di tranquillizzare la signora.

Solo dopo un lungo colloquio, con il fondamentale apporto del Medico d’urgenza, la donna, palesemente in situazione di forte disagio, veniva convinta a farsi trasportare presso il locale Ospedale per essere aiutata e sottoposta alle cure del caso.

“Si è trattato di uno dei numerosi interventi particolarmente delicati – ha dichiarato il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori – che le donne e gli uomini della Polizia di Stato sono chiamati ad effettuare ogni giorno, e che, grazie alla loro preparazione, professionalità e sensibilità, li rende indispensabili anche nell’affrontare problematiche personali di varia natura che affliggono i cittadini in difficoltà, talvolta relegati a vivere in solitudine”.