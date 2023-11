Rapina in banca da 100mila euro a Gardone Val Trompia, tre arresti

sabato, 4 novembre 2023

Gardone Val Trompia (Brescia) – Rapina in banca da 100 mila euro, tre arresti dai carabinieri delle Compagnia di Gardone Val Trompia. Nella mattinata di ieri è giunta alla centrale operativa una richiesta di intervento da parte dei dipendenti della filiale della Cassa Padana di Gardone: poco prima due soggetti, in parte travisati ed armati di un taglierino, minacciando i dipendenti avevano asportato 100.000 euro in banconote di vario taglio.

Le pattuglie dei carabinieri, immediatamente attivate dalla centrale, hanno intercettato i tre presunti autori – due uomini e una donna – mentre si allontanavano. Al termine delle perquisizioni, è stata rinvenuta e sequestrata la somma di denaro asportata poco prima dalla banca e restituita all’istituto di credito, nonché il taglierino utilizzato ed i capi di abbigliamento indossati dai tre soggetti nel corso della rapina. Tutti i presunti autori, su disposizione della Procura di Brescia, sono stati condotti in carcere con l’accusa di per rapina in concorso.