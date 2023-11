Rapina in banca, caccia all’uomo a Concesio. Due arresti a Brescia

venerdì, 10 novembre 2023

Concesio (Brescia) – Rapina alla filiale di Concesio della Banca Valsabbina: un uomo con il volto travisato e minacciando l’impiegata alla cassa si sarebbe fatto consegnare i contanti in cassa, poi è fuggito in bicicletta. Sono in corso indagini dei carabinieri che hanno già acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza dell’istituto di credito e delle aree adiacenti.

Invece la Polizia di Stato di Brescia ha arrestato due persone per furto aggravato nel centro cittadino. La scorsa notte, a seguito dell’attivazione dell’allarme antirapina di un supermercato, la centrale operativa della questura ha immediatamente inviato sul posto la Volante del Commissariato Carmine. I poliziotti, dopo avere acquisito da alcuni testimoni le prime informazioni per rintracciare i malviventi, si sono subito messi sulle loro tracce e li hanno intercettati poco lontano, ancora in possesso della refurtiva. Una volta accompagnati in Questura, dopo gli accertamenti di rito, sono stati tratti in arresto e posti a diposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la merce rubata è stata restituita all’esercizio commerciale.