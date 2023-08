Rapina e lesioni: arrestati due minorenni nel Bresciano

mercoledì, 30 agosto 2023

Brescia – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brescia hanno arrestato, su ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia e per i reati di rapina e lesione personale – entrambi aggravati – nei confronti di due minori – 16 e 15 anni- applicando agli stessi rispettivamente le misure cautelari in carcere e del collocamento in comunità.

I due adolescenti, in concorso con altre persone non identificate, sono stati individuati dai carabinieri quali i presunti responsabili di una rapina venuta all’inizio del mese di aprile a Brescia, presso l’oratorio di “Fiumicello”. In quella circostanza i due, dopo essersi deliberatamente impossessati di una cassa bluetooth che due coetanei stavano utilizzando per ascoltare musica seduti su una panchina, si allontanavano velocemente dall’oratorio. Raggiunti dalle vittime che gli richiedevano la restituzione del maltolto, reagivano minacciandoli verbalmente e poi aggredendoli fisicamente con calci e pugni, ma anche utilizzando una bottiglia in vetro che, dopo stata utilizzata per colpire al capo una delle due vittime, si rompeva e veniva ulteriormente utilizzata per infliggere ai due coetanei pericolosi fendenti in diverse parti del corpo, tra cui anche agli arti superiori, al collo e finanche al viso. Infatti, l’azione violenta si concludeva proprio con uno dei due giovani rapinati che, mentre versava a terra, già ferito, veniva ulteriormente colpito con calci e pugni, minacciato verbalmente e “sfregiato” su una guancia con il collo della bottiglia.

I due malcapitati, che si sono subito rivolti ai Carabinieri denunciando l’accaduto, per le lesioni riportate hanno ricevuto prognosi rispettivamente di 15 e 20 giorni.

Il provvedimento eseguito in data odierna ha disposto inoltre la misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di un terzo soggetto, anch’egli minorenne e ritenuto presunto responsabile in concorso della rapina e delle lesioni, che al momento è risultato irreperibile ed è pertanto attivamente ricercato dai Carabinieri.

Le indagini dell’Arma sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e, partite dall’analisi di numerosi filmati di video-sorveglianza cittadina sono poi proseguite con il monitoraggio di alcuni social network, grazie ai quali è stato possibile risalire all’identità dei presunti autori della rapina e dunque fare luce sull’episodio, ricostruendone l’esatta dinamica anche grazie alla raccolta di testimonianze e ricognizioni fotografiche.