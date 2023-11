Rapina e furti: due arresti dei carabinieri di Egna

venerdì, 3 novembre 2023

Bolzano – Giorni di intensa attività per i militari della Compagnia carabinieri di Egna che oltre all’attività di controllo del territorio hanno tratto in arresto un cittadino italiano con pregiudizi di polizia nonché dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un altro giovane cittadino.

Nel pomeriggio del 31 ottobre 2023 i militari della Stazione Carabinieri di Caldaro hanno arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di Bolzano un giovane cittadino italiano nei cui confronti è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte nell’Ufficio di Sorveglianza del capoluogo provinciale per i reati di evasione, rapina e sequestro di persona. Il giovane avrebbe commesso il 28 ottobre scorso nel territorio bolzanino.

La sera del primo novembre, durante le celebrazioni della festività di Ognissanti, un cittadino italiano residente nella Bassa Atesina è stato colto in flagranza dai carabinieri di Egna e Termeno mentre stava perpetrando un furto ai danni di un noto esercizio pubblico di ristorazione della cittadina dei portici. L’uomo si sarebbe introdotto furtivamente da un ingresso secondario per poi saccheggiare un’ingente quantità di merci tra cui un centinaio di pacchetti di sigarette ed altri lavorati del tabacco oltre a confezioni di fiammiferi, accendini e denaro contante per un importo complessivo di circa 400 euro. Tratto in arresto dal tempestivo intervento dei militari il reo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bolzano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre la refurtiva recuperata è stata già restituita al suo legittimo proprietario.