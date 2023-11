Rapina al centro commerciale di Darfo Boario, arrestato 23enne

mercoledì, 29 novembre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Compie una rapina al centro commerciale Adamello di Darfo, 23enne arrestato a Rogno (Bergamo). Il giovane è stato segnalato dal comando della Polizia Locale di Darfo Boario Terme (Brescia), alla centrale operativa dei carabinieri di Clusone quale autore di rapina impropria effettuata all’interno del Centro Commerciale Adamello.

Il 23enne mentre si trovava all’interno di un negozio di quel Centro Commerciale, veniva notato dalla titolare dell’esercizio commerciale mentre asportava alcuni capi di abbigliamento, e nel tentativo di garantirsi la fuga la spintonava. Nel corso delle ricerche i carabinieri della Stazione di Lovere, lo individuavano in via Vittorio Veneto a Rogno (Bergamo), mentre tentava di nascondere un borsone in una siepe. La perquisizione consentiva di ritrovare all’interno dello stesso, due paia di scarpe sportive ed un giubbotto, tutto abbigliamento griffato, muniti ancora dei dispositivi antitaccheggio, per un valore complessivo di circa 500 euro.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Bergamo e la merce restituita all’avente diritto.

Red. Cro.