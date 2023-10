Rapina a minorenne alla stazione di Brunico, arrestato 19enne. Altro episodio a Vandoies, una denuncia

sabato, 21 ottobre 2023

Brunico – I militari della Stazione Carabinieri di Brunico (Bolzano) hanno tratto in arresto in flagranza di reato per rapina aggravata ai danni di un minorenne un 19enne cittadino italiano già conosciuto alle Forze di Polizia.

A seguito di una richiesta di intervento giunta al 112, i militari della Compagnia di Brunico sono intervenuti tempestivamente presso la locale Stazione Ferroviaria, dove poco prima l’arrestato aveva avvicinato il minorenne dapprima minacciandolo e spingendolo al fine di ottenere la linea dati dell’hotspot dal telefono del 15enne e quindi colpendolo con un pugno allo zigomo per costringerlo a consegnargli i soldi in contanti in suo possesso. Il minorenne, nonostante l’aggressione subita, riusciva ad allontanarsi rivolgendosi alle guardie giurate presenti presso la stazione ferroviaria che immediatamente allertavano il 112. Il tempestivo intervento dei Carabinieri di Brunico consentiva di individuare e identificare l’autore del reato e le persone informate sui fatti ricostruendo dettagliatamente l’episodio e traendo in arresto il responsabile dell’azione delittuosa, anche grazie alla denuncia presentata dal minorenne unitamente all’esercente ai genitori

La competente Autorità Giudiziaria di Bolzano, informata dai militari dell’Arma, nel condividere le risultanze dell’attività di polizia giudiziaria, disponeva la traduzione dell’arrestato presso la casa circondariale di Bolzano. L’arresto del giovane è stato convalidato e nei confronti dello stesso è stata applicata misura cautelare in carcere.

RAPINA A VANDOIES

I Carabinieri della Compagnia di Bressanone hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria un ventenne di origini peruviane, ritenuto responsabile di aver rapinato, una sera della scorsa settimana presso la stazione ferroviaria di Vandoies, una ragazza del posto.

Le indagini dei militari si sono attivate subito dopo l’evento. La vittima, che si trovava all’interno della stazione ferroviaria in attesa di intraprendere il suo viaggio, veniva avvicinata da uno sconosciuto con il viso parzialmente nascosto dall’insolito utilizzo di una mascherina FFP2. Quest’ultimo, dopo aver provato invano ad iniziare una conversazione con la ragazza, le strappava di mano il telefono cellulare ed iniziava a correre. La ragazza, nonostante la sorpresa, riusciva a raggiungere il rapinatore che, per assicurarsi la fuga, le tirava una forte gomitata sul viso, facendola cadere a terra dolorante ed allontanandosi dal luogo. La vittima, ripresasi dallo spavento e dallo stordimento, con grande determinazione si è recata alla non lontana Stazione Carabinieri di Vandoies, chiedendo aiuto e raccontando quanto appena avvenuto.

Grazie alla minuziosa descrizione del soggetto fornita dalla vittima ed alle preziose informazioni fornite da un testimone, gli investigatori della Compagnia di Bressanone, in meno di due giorni, mettendo a sistema tutti i dati in loro possesso, hanno individuato un sospetto, riconosciuto anche dalla vittima, identificato nel soggetto segnalato all’Autorità Giudiziaria. Ulteriori elementi avvaloranti sono stati raccolti grazie alla perquisizione effettuato a casa del giovane, nel corso della quale i militari hanno rinvenuto, oltre ad indumenti corrispondenti alla descrizione di quelli utilizzati durante la rapina, anche una collezione illegale di coltelli di varie misure, prontamente sequestrati dai Carabinieri ma, fortunatamente non ricollegati all’evento criminoso. Adesso il ragazzo dovrà rispondere davanti al giudice sia della rapina che della detenzione abusiva di armi, rischiando una pena che può arrivare fino a 20 anni di reclusione.