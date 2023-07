Ranzanico: 32enne si tuffa nel lago d’Endine e non riemerge

domenica, 2 luglio 2023

Ranzanico (Bergamo) – Si tuffa e non riemerge dalle acque del lago d’Endine a Ranzanico (Bergamo). L’allarme è scattato nel pomeriggio e sul posto sono giunti i sommozzatori e gli uomini del SAF dei vigili del fuoco del comando di Bergamo, i volontari di Lovere e i sub dei vigili del fuoco di Milano per la ricerca di un 32enne.

L’uomo che era giunto a Ranzanico con la compagna e amici si è tuffato e non è più riemerso. Le ricerche sono state tempestive e i sommozzatori stanno perlustrando il lago Endine a Ranzanico. Sul posto sono presenti anche i sanitari del 118 e i carabinieri di Casazza.