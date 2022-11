Ragazzo scomparso nel Bresciano, appello per ritrovarlo

lunedì, 28 novembre 2022

Corte Franca (Brescia) – Un ragazzo è scomparso da casa, i familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri della Stazione di Chiari. Il 18enne che abita nella frazione di Timoline di Corte Franca (Brescia), è uscito di casa attorno alle 10 di sabato scorso in sella alla sua bicicletta, e avrebbe preso un treno per Brescia. Appello sui social e dal sito web della trasmissione “Chi l’ha visto?” per ritrovarlo.

Di Silvano Junior non si hanno più notizie dalla mattinata dell’altro ieri, sabato 26 novembre. Alcune telecamere l’hanno immortalato nei pressi del bar della stazione di Provaglio d’Iseo (Brescia) dove un testimone l’avrebbe visto prendere il treno diretto a Brescia. Come indicato nell’appello dei familiari: al momento della scomparsa, il giovane indossava giubbino, pantaloni e scarpe sportive. Con sè avrebbe sia il telefono cellulare sia i documenti.