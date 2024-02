Ragazza soccorsa al rifugio Colombé, due ciclisti recuperati al Maniva

domenica, 18 febbraio 2024

Breno – La Stazione di Breno del Soccorso alpino è stata attivata tre volte nel weekend. Ieri per un malore nella zona di Erbanno, nei pressi della chiesa di San Valentino; i tecnici sono intervenuti a supporto dell’elisoccorso di Brescia di Areu. Oggi allertamento nel pomeriggio per una persona che aveva un problema a una caviglia sopra il paese di Zone; l’intervento si è risolto prima dell’arrivo delle squadre. Sempre nel pomeriggio a Paspardo l’elisoccorso di Brescia ha soccorso una ragazza caduta per una decina di metri, in un’area dove c’erano delle lastre di ghiaccio, nella zona del rifugio Colombé. A supporto dell’elisoccorso erano pronti due tecnici in piazzola a Esine, pronti per essere imbarcati; altri tre invece sono saliti con il fuoristrada, nel frattempo l’intervento è stato risolto e le squadre sono rientrate.

Invece le squadre della Stazione di Valle Trompia, V Delegazione Bresciana dal tardo pomeriggio di oggi sono state impegnate per alcune ore in un intervento nella zona di Collio. Due persone, un uomo e una donna, erano partite da Anfo, passando per il passo del Baremone, verso il Maniva, con la bicicletta. A un certo punto però hanno trovato la neve; dopo alcuni tentativi per rientrare in modo autonomo, si sono trovati in difficoltà e allora hanno chiesto aiuto. Erano in una zona molto impervia e tecnica, con neve e ghiaccio, a circa 1600 metri di quota.

La centrale ha allertato il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Due tecnici sono saliti subito e poi sono stati raggiunti da altri otto soccorritori, sempre della Stazione di Valle Trompia. Sono intervenuti anche Carabinieri e Vigili del fuoco. Le due persone sono state localizzate, raggiunte, valutate nella parte sanitaria e poi sono state messe in sicurezza. I tecnici del Cnsas hanno allestito due tratti di corda fissa per permettere l’attraversamento di un paio di canali, che erano stati interessati da distacchi di neve. I due ciclisti sono stati accompagnati a valle, incolumi. In questo periodo, nonostante le temperature al di sopra della media del periodo, in quota sono ancora presenti ghiaccio e neve. Le escursioni vanno quindi programmate tenendo conto che siamo ancora in inverno e con tutte le precauzioni legate alla stagione.