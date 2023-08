Raffica di sanzioni dei carabinieri di Chiari sul lago d’Iseo

giovedì, 17 agosto 2023

Iseo (Brescia) – Proseguono i controlli sul lago d’Iseo e nel lungo weekend di Ferragosto sono state inflitte nove sanzioni. Da inizio estate è operativa la motovedetta dell’Arma dei carabinieri in forza alla Compagnia di Chiari (Brescia).

Il battello, della classe N202, è un concentrato di tecnologia dotato delle più avanzate strumentazioni per navigazione e la sorveglianza dello specchio lacustre e il controllo è quotidiano: i militari hanno inflitto negli ultimi quattro giorni nove sanzioni per complessive 3mila euro su 73 imbarcazioni controllate. Le multe sono state inflitte per ormeggi ormeggi abusivi, mancanza di patente nautica, numero di passeggeri superiori al consentito velocità elevata anche in prossimità della riva. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.