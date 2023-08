Raffica di interventi dei vigili del fuoco di Dro

venerdì, 18 agosto 2023

Dro (Trento) – Gran lavoro dei vigili del fuoco di Dro (Trento) per tre interventi. Il primo su un principio d’incendio boschivo a Dro, località Coste del Carino. Sul posto sono bruciati circa 20 metri quadri, fortunatamente la rapidità della chiamata ha permesso di limitare i danni.

Il secondo stamattina i vigili del fuoco sono stati allertati alle 5.40 per crollo di una baracca, facilmente dovuto ai venti forti della notte. All’interno presente anche la caldaia dell’abitazione. Sul posto con 3 mezzi e 7 vigili, che hanno messo in sicurezza la zona e la baracca e sollevato la tettoia e puntellata mettendola in sicurezza. .

Inoltre è presente una squadra durante tutta la giornata per la ricerca del ragazzo nel greto della Sarca.