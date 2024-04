lunedì, 1 aprile 2024

Molveno – Raffica di incidenti stradali in Trentino, quelli più gravi a Molveno e Ravina con due feriti. Nelle prime ore della mattinata a Molveno con un 77enne che è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento, mentre un 41enne è stato soccorso per uno scontro d’auto avvenuto nel pomeriggio, medicato sul posto e trasportato in codice rosso al Santa Chiara.