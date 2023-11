Raccolto l’appello: ricerche volontarie di Mario Conti a Sondrio

domenica, 26 novembre 2023

Sondrio – Ricerche volontarie di Mario Conti, 79 anni, alpinista disperso da quasi due settimane nei boschi vicino a Sondrio. L’appello della moglie Serena Fait e della figlia Chiara è stato raccolto dagli amici di “Mariolino“, come è conosciuto nel mondo dell’alpinismo, che hanno ripreso a perlustrare i sentieri e le zone che amava frequentare.

Le ricerche ufficiali, coordinate dalla Prefettura, sono di fatto sospese, mentre quelle volontarie di amici e appartenenti ai gruppi alpinistici non si sono mai interrotte e proseguono. L’appello è stato raccolto e in questa giornata festiva sono in corso le ricerche.