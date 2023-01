Quasi un milioni di controlli in un anno: il bilancio dell’attività della Polfer lombarda

martedì, 3 gennaio 2023

Sondrio – 958.761 persone controllate, 305 arrestati, 3.082 indagati: è il bilancio di fine anno dei controlli della Polizia Ferroviaria in Lombardia. Numerosi anche i sequestri: 75 armi, tre da fuoco, 56 da taglio, 16 armi improprie, 588 grammi di cocaina, 723 di eroina, 5mila grammi di hashish.

Durante l’anno sono state impiegate 28.796 pattuglie in stazioni e quasi 11mila a bordo treno. Sono stati presenziati complessivamente 23.880 convogli ferroviari. Sono stati inoltre predisposti 1.980 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui treni. Le attività di prevenzione sono state incentivate con un aumento delle giornate straordinarie di controllo del territorio per un totale di 39 operazioni: 12 Stazioni Sicure, 12 Rail Safe Day, 12 Oto Rosso e tre Action Week, oltre all’attività di cooperazione con l’Associazione europea di polizie ferroviarie e dei trasporti RailPol. L’attività di contrasto ai furti di rame, che in ambito ferroviario causano spesso ritardi alla circolazione dei treni e disagi per i viaggiatori, si è tradotta in 308 controlli ai centri di raccolta e recupero metalli, 175 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie e in 53 servizi di controllo su strada a veicoli sospetti terminati con due arresti 18 denunce e 11 sanzioni amministrative.

Nell’ambito dei controlli delle merci pericolose sono state effettuate due verifiche su circa 35 carri ferroviari, italiani e stranieri. Rintracciate 120 persone scomparse, di cui 108 minori. Diversi episodi di ragazzi sui binari per giochi e sfide che avrebbero potuto avere conseguenze tragiche, oltre 7mila gli studenti raggiunti in 213 incontri organizzati sulla sicurezza individuale.