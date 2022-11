Primiero, operazione antidroga: due denunce e sei segnalati

mercoledì, 23 novembre 2022

Primiero (Trento) – Operazione antidroga dei carabinieri: due denunce per spaccio e sei segnalati.

A seguito delle segnalazioni di alcuni genitori giunte ai carabinieri della Stazione di Primiero (Trento) e alla constatazione di un preoccupante aumento di consumo di sostanze stupefacenti tra giovani e giovanissimi, i carabinieri della locale Stazione hanno predisposto uno specifico servizio mirato al contrasto del fenomeno. Sin da subito i militari hanno indirizzato le loro attenzioni su di un gruppo di giovani che stazionavano all’esterno di un locale della zona con atteggiamento particolarmente sospetto, elemento che facevano scattare l’intervento degli operatori tra lo stupore di numerosi presenti.

Il controllo ha dato un immediato riscontro positivo in quanto uno dei giovani, con un gesto fulmineo gettava a terra della sostanza, opponendo poi resistenza ai Carabinieri all’atto del controllo. Il controllo ha consentito di recuperare un quantitativo complessivo di circa 10 grammi di hashish e 3 “spinelli” già confezionati pronti all’uso. La droga sequestrata è già stata inviata al laboratorio di Laives per le analisi del caso ed il giovane che si è opposto al controllo è stato denunciato per il reato di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Complessivamente due sono state le persone denunciate a piede libero per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti mentre 6 ragazzi saranno segnalati al Commissariato del Governo di Trento in qualità di assuntori.