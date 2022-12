Primi interventi dei carabinieri sulle piste dell’Alto Adige

lunedì, 5 dicembre 2022

Bolzano – I carabinieri della provincia di Bolzano hanno avviato ufficialmente il servizio di vigilanza e soccorso sulle aree sciabili, come per ogni stagione invernale. L’apertura scaglionata dei comprensori ha fatto sì che in alcune zone come la val Senales e Solda il servizio fosse già avviato da qualche settimana ma la non eccessiva presenza di sciatori in quelle piste ha reso il lavoro poco gravoso.

Il maltempo in questa apertura stagionale ha reso le cose un po’ difficili sia per gli sciatori che per i carabinieri. Quindi le presenze sono state limitate ai più arditi, appassionati ed esperti. I militari dell’arma comunque hanno vigilato attentamente poiché la scarsa visibilità (come mostra la foto scattata ieri mattina nell’area del Dolomiti Superski) avrebbe potuto contribuire a rendere incidenti e smarrimenti di più difficile risoluzione. I carabinieri però sono pronti anche a questo e nell’ultimo periodo, in vista dell’inizio del servizio, si sono addestrati e aggiornati. il comando legione carabinieri Trentino Alto Adige ha organizzato da un lato il corso e l’esame per l’abilitazione dei carabinieri sciatori a Solda con gli istruttori e gli esaminatori del Centro carabinieri Addestramento alpino di Selva Gardena e dall’altro il corso di primo soccorso unitamente alla Croce Rossa Italiana di Bolzano. In materia giuridica, visto l’aggiornamento continuo delle norme vigenti, tutti i carabinieri sciatori hanno partecipato ai seminari tenuti dal dott. Carlo Busato, giudice presso il Tribunale di Bolzano.

Nella sola val Gardena tra sabato e domenica, pur con un limitato numero di sciatori presenti, i carabinieri sono intervenuti su sette incidenti. Niente di gravissimo, per fortuna ma ci sono stati sei feriti. In un caso, per la scarsa visibilità uno sciatore ha chiesto l’aiuto dei militari poiché si era perso.

Ai servizi di vigilanza e soccorso concorrono anche i carabinieri del Centro addestramento alpino (CCAA) di Selva e del 7° Reggimento Trentino Alto Adige di Laives.

Nella scorsa stagione, per i soli militari dei reparti territoriali (escludendo quindi CCAA e 7° Rgt.), sono state destinate al servizio di vigilanza e soccorso sulle piste poco più di 42.000 ore di servizio, spalmate su circa cinque mesi e mezzo di apertura dei comprensori, con picchi di quasi 50 militari impiegati e 400 ore/uomo giornalieri. I tre reparti maggiormente impiegati le stazioni carabinieri di Corvara e Selva e il N.O.R. carabinieri di Ortisei, tutti insistenti sul comprensorio Dolomiti Superski, indice della netta superiorità di presenze di sciatori tra le valli Badia e Gardena rispetto agli altri comprensori.