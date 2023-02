Prevenire furti e truffe: i carabinieri di Campo di Trens incontrano gli anziani

giovedì, 9 febbraio 2023

Campo di Trens (Bolzano) – I carabinieri della Stazione di Campo di Trens (Bolzano) hanno incontrato gli anziani del paese per parlare di furti e truffe e di come prevenirli o evitarli.

In un hotel di Campo di Trens si è tenuto il primo incontro organizzato dai carabinieri durante la riunione annuale dell’associazione anziani del luogo. Un modo semplice e diretto per fornire qualche consiglio utile sul modo di comportarsi per prevenire i furti in abitazione e le truffe. In maniera molto semplice e basilare sono stati illustrati i vari problemi legati all’uso di internet riferito alle truffe online nonché alla possibilità che dei malviventi possano spacciarsi per carabinieri offrendo abbonamenti a riviste periodiche e così entrando nelle abitazioni. È stato poi brevemente illustrato l’utilizzo del NUE112 spiegando l’iter delle relative chiamate a seconda delle varie esigenze inerenti la richiesta di intervento di forze dell’ordine, esigenze sanitarie ed emergenze in generale. Gli anziani sono stati invitati a rivolgersi alle forze di polizia in ogni caso di dubbio o di necessità, segnalando eventuali fatti di interesse