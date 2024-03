Presolana: ritrovato il corpo di Claudio Ongaro

domenica, 24 marzo 2024

Presolana (Bergamo) – Ritrovato il corpo di Claudio Ongaro, alpinista 40enne di Clusone disperso dal 5 ottobre scorso in Presolana. Il 40enne aveva raggiunto la zona del Passo Presolana con la sua auto per un’escursione verso cima Presolana. Non aveva più fatto rientro a casa e le ricerche era scattate immediatamente con un imponente dispiegamento di soccorritori, mezzi e tecnologie.

Erano stati anche utilizzati i droni, ma senza esito. Ieri la segnalazione di un casco su un sentiero e oggi i tecnici delle VI delegazione orobica hanno raggiunto il posto e rinvenuto il cadavere di Claudio Ongaro, che è stato recuperato.