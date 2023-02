Presa di mira dai ladri la BCC Agro Brescia di Fiesse

martedì, 28 febbraio 2023

Fiesse (Brescia) – Presa di mira dai ladri la Banca Credito Cooperativo Agro Brescia di Fiesse (Brescia), però i malviventi portano via una cassaforte vuota. All’istituto di credito solo danni. La scorsa notte i ladri sono entrati in azione alla BCC di Fiesse e sono riusciti a smurare la cassaforte: nella notte è scattato l’allarme e i malviventi sono riusciti a fuggire e far perdere le tracce.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione di Gambara e del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Verolanuova che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo che non ha fruttato ai banditi soldi, ma solo danni all’istituto di creditoò.