Precipita nella zona di cima Moren a Borno, 50enne muore sul colpo

martedì, 8 agosto 2023

Borno (Brescia) – Precipita in una gola della cima Moren in territorio di Borno (Brescia) e muore sul colpo un uomo di 50 anni. La tragedia nel pomeriggio: l’escursionista stava percorrendo il sentiero est che porta verso cima Moren quando è caduto in una gola per una decina di metri picchiando la testa e morendo sul colpo.

La mobilitazione e i soccorsi sono stati immediati e sul posto si sono portati l’equipe medica del 118 con l’eliambulanza e l’elisoccorso con i tecnici del Soccorso Alpino della delegazione bresciana e del Sagf della Guardia di Finanza. Sono in corso indagini per ricostruire quanto accaduto. Seconda tragedia a distanza di poche ore sulle montagne della Valle Camonica, dopo quella della mattinata sull’Alta Valle dell’Adamello a Sonico, nel pomeriggio un secondo incidente mortale a Borno.

.