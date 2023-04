mercoledì, 5 aprile 2023

Pozza di Fassa (Trento) – Recuperato 42enne in difficoltà mentre stava salendo sulla via ferrata “Gadotti” a Pozza di Fassa (Trento). L’alpinista tedesco, con alcuni amici stava compiendo un’ascensione quando è rimasto bloccato per la presenza di ghiaccio e neve. Sul posto è giunto il Soccorso alpino Trentino che ha recuperare l’alpinista tedesco, illeso, e l’ha accompagnato a valle.

E’ stato poi trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti.