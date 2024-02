Potenziati i controlli delle forze di polizia nel Bresciano

mercoledì, 28 febbraio 2024

Brescia – Il Prefetto di Brescia, Maria Rosaria Laganà (nella foto), ha riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica al fine di esaminare la situazione verificatasi in Città a seguito dei recenti fatti di cronaca degli ultimi giorni. Alla seduta di C.P.O.S.P. hanno partecipato il Sindaco e l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Brescia, i Vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, nonché il Rappresentante dell’Amministrazione provinciale, i Comandanti, rispettivamente della Polizia provinciale e della Polizia Locale. Presenti anche i Presidenti di Confesercenti e di Confcommercio.

La recrudescenza dei reati ed in particolare delle rapine in danno degli esercizi commerciali, ha determinato rilevante l’ aumento dell’allarme tra i cittadini e soprattutto degli esercenti di esercizi commerciali, sia per la diversità degli obiettivi prescelti dagli autori, sia per le modalità con le quali essi vengono consumati.

“In tale contesto, tuttavia, bisogna evidenziare – come sottolineato dal Questore e dal Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri – che l’episodio di venerdì scorso, che ha visto teatro di una efferata rapina ai danni di una nota gioielleria ne centro cittadino (Via X Giornate) e nelle prime ore del pomeriggio, è un fatto che “ha segnato la Città” ; sulle modalità di commissione della rapina sono in corso , sin da subito, accertamenti investigativi puntuali e specifici da parte delle Autorità competenti allo scopo di assicurare nel più breve tempo possibile i malfattori alla giustizia”.

Nel corso dell’incontro si è dato atto della massiccia ed insistente azione di presidio del territorio assicurata dal dispositivo di prevenzione che vede tutte le “ forze” in campo soprattutto per vigilare “ obiettivi sensibili” con un consistente numero di pattuglie sia delle Forze di Polizia territoriali che della Polizia Locale.

Al termine della seduta è stata disposta l’ intensificazione dei dispostivi di controllo e vigilanza già in atto con l’attuazione di strategie mirate nello specifico settore ed una più stringente attività di monitoraggio delle zone più vulnerabili della Città, con particolare riguardo nelle fasce orarie più esposte, con particolare attenzione per le ore serali. Viene assicurata, come già da tempo accade, una maggiore presenza , concreta e “ di contatto” , delle Forze di Polizia.

In particolare, il Questore, tramite mirati Tavoli tecnici, disporrà da subito l’intensificazione di “pattuglie miste” che concentreranno i loro dispositivi di prevenzione, controllo e vigilanza in tuto il quadrante Piazza Vittoria – Via X Giornate, con maggiore presenza nell’orario dalle 18 in poi.

Con l’inizio della settimana prossima, in vista di unità speciali e specifiche di rinforzo della Polizia di Stato e dell’Ama dei Carabinieri, verranno implementati tali servizi sempre per garantire la presenza “per strada” delle Forze di Polizia.

Si conviene di rincontrarsi , sempre in seno al Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, a brevissimo, con la partecipazione di una delegazione di esercenti commerciali che hanno i propri negozi in Via X Giornate, congiuntamente ai Presidenti delle Associazioni di categoria. Ciò al fine di manifestare da parte delle Istituzioni tutte la più partecipe vicinanza e supporto ai commercianti stessi e fornire loro mirati consigli e suggerimenti, soprattutto in tema di adozione di misure di sicurezza passiva.

La Prefettura mantiene, dunque, costantemente alta l’attenzione e il Prefetto, ancora una volta ribadisce, quanto la questione dell’ordine e della sicurezza pubblica della provincia bresciana richiede un’adeguata ed immediata risposta a tutela della richiesta di sicurezza da parte della cittadinanza e soprattutto garantendo a tutti gli operatori economici e ai cittadini di “lavorare in serenità….in una Città, quale è Brescia, da sempre accogliente e sicura che tale deve restare anche per il prossimo futuro”.