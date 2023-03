Ponte di Legno: soccorsi due alpinisti in difficoltà sul Pisganino

mercoledì, 29 marzo 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia per la ricerca e soccorso di due alpinisti in difficoltà sul ghiacciaio Pisganino, in territorio di Ponte di Legno (Brescia) a circa 2350 metri di quota.

Recuperata la posizione geografica tramite il 112 Nue è stato attivato l’elinucleo di Varese dei vigili del fuoco con Drago51 e una squadra dei vigili del fuoco in supporto. Parallelamente è stato informato il Soccorso Sanitario e il Soccorso Alpino delle V Delegazione Bresciana. I due escursionisti sono stati individuati e recuperati dal soccorso aereo e portati sani e salvi al sicuro.