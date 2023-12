Ponte di Legno: salvate tre pecore abbandonate al bivacco Linge

martedì, 19 dicembre 2023

Ponte di Legno – I carabinieri Forestali di Temù sono stati allertati da uno sci alpinista che si trovava a fare attività nelle zone del bivacco Linge a circa 2289 metri di quota, nel territorio di Ponte di Legno per la presenza di tre pecore abbandonate in un canale di neve. I carabinieri dopo aver verificato la segnalazione portandosi sul posto hanno successivamente allertato i vigili del Fuoco del Comando di Brescia, che hanno inviato sul posto l’elicottero vigili del fuocop dall’eli nucleo di Varese per il recupero.

Nella giornata di ieri gli stessi carabinieri Forestali si sono riportati sul posto per verificare se le pecore fossero ancora lì trovandole ormai stremate nello stesso luogo. Hanno provveduto ad allertare nuovamente i vigili del fuoco di Brescia, i quali hanno riattivato l’elicottero vigili del fuoco dall’Eli nucleo di Varese e con l’ausilio di personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) dal Comando di Brescia, imbarcato presso la base di Edolo, si sono riportati nella zona del recupero. I carabinieri, in posto, avevano già provveduto a scavare una buca, come recinto, nella quale lasciare le pecore.

Dopo aver trasferito in quota il personale SAF, l’elicottero si è portato presso la base di Elimast, stazionando in attesa del successivo recupero degli ovini e dei soccorritori.

Le pecore sono state prima sistemate in reti per il trasporto e successivamente recuperate con l’elicottero, con l’ausilio di un cavo “baricentrico”, portandole a valle presso la base di Elimast dove le attendeva la squadra vigili del fuoco di Ponte di Legno e un veterinario che ha provveduto a verificarne le condizioni mediche.

L’elicottero ha effettuato successivamente un volo per il recupero del personale SAF. Nel frattempo, i Carabinieri Forestali sono scesi a valle con l’ausilio degli sci.