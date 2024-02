Ponte di Legno, recuperato il Suv finito in un dirupo a Valbione

giovedì, 1 febbraio 2024

Ponte di Legno (Brescia) – Recuperato dal Soccorso Aci della ditta Maroni di Ponte di Legno il Suv che nei giorni scorsi era finito in un dirupo sulla strada che scende dalla località Valbione. Un volo spettacolare, causato molto probabilmente di una frenata sul ghiaccio, che poteva avere gravi conseguenze per chi era a bordo.

Il Suv è finito nel dirupo ed ha terminato la corsa contro due abeti. Nella giornata odierna è stato allertato il servizio dell’azienda Maroni – servizio Aci e officina Falck – che è entrata in azione con due mezzi di soccorso, il nuovissimo Toyota Hilux arrivato in Alta Valle Camonica alcuni giorni fa, il carro attrezzi con gru retro cabina per il recupero di furgoni, camion e bus.

L’intervento è stato complesso, anche per le condizioni invernali e la presenza di ghiaccio. I danni al Suv sono ingenti.

La flotta di mezzi della ditta Maroni è ampia e l’azienda di Ponte di Legno possiede la maggior dotazione per il servizio di Soccorso Aci in Valle Camonica. Come avvenuto nel recupero della giornata odierna, può soddisfare tutte le richieste anche quelle in condizioni difficili sia su strada sia in ambienti impervi di alta montagna.