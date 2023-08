Ponte di Legno: intensificati i controlli della Polizia Stradale

venerdì, 18 agosto 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Controlli della Polizia Stradale di Darfo Boario sulle strade della Valle Camonica, in particolare sulla statale 42 del Tonale e controlli a Ponte di Legno e Passo Tonale. “Prevenire è meglio che curare”, l’antico adagio è ormai l’impegno della Polizia di Stato sempre presente tra la gente. Nel periodo estivo ancora in corso ed in particolare nel lungo ponte di Ferragosto da poco trascorso, per garantire sicurezza e legalità a quanti si muovono sulle direttrici turistiche di questa provincia, la Polizia Stradale di Brescia ha aumentato il numero di pattuglie, intensificando altresì i controlli e sanzionando automobilisti sia in autostrada che nella viabilità ordinaria.

In tale contesto una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Chiari, in collaborazione con un equipaggio della Stazione dei Carabinieri della stessa cittadina, ha tratto in arresto un 37enne di origini tunisine. Quest’ultimo non si è fermato all’alt intimatogli dalla pattuglia della Polizia di Stato e dopo una fuga precipitosa a piedi nei campi adiacenti la Sp11 e un tuffo nelle acque di un canale irriguo, è stato bloccato da un agente di Polizia in collaborazione con un Carabiniere, intervenuto in ausilio. I successivi controlli hanno evidenziato che a carico dello stesso pendeva un ordine di carcerazione per anni due e pertanto il fuggitivo è stato arrestato; per questo oltre che per resistenza e violazione delle norme sull’immigrazione ed associato Casa Circondariale di Brescia.