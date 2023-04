Ponte di Legno, auto finisce fuori strada e si incendia

martedì, 11 aprile 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Momenti di apprensione nelle prime ore del pomeriggio a Ponte di Legno (Brescia) sulla statale 42 del Tonale, all’altezza della prima curva, dopo lo svincolo per via Trento, per una vettura di grossa cilindrata – Porsche – finita fuori strada, che si è incendiata.

Alle 13.50 è scattato l’allarme: sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ponte di Legno, con il supporto dei colleghi di Vezza d’Oglio, un’ambulanza del 118 degli Amici di Ponte di Legno e i carabinieri della locale Stazione. Non si registrano feriti. L’intervento si è concluso dopo circa due ore.