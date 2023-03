Poliziotto fuori servizio interviene e arresta due persone nel Bresciano

lunedì, 20 marzo 2023

Brescia – Agente della Polizia di Stato di Brescia, libero dal servizio, interviene e arresta due persone. Conoscenza del territorio, livello di attenzione sempre elevato e presenza capillare delle Volanti: la miscela che ha reso possibile l’arresto di un uomo sorpreso, armato di pistola, a discutere con una donna.

Nel corso del fine settimana, un Ispettore in forza all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Brescia, mentre stava rincasando nella tarda serata libero dal servizio a bordo della propria autovettura, ha notato nei pressi di Via Milano un uomo armato di pistola intento a discutere animatamente con una donna. Ha quindi rallentato la marcia e, monitorando la scena, ha contattato la Centrale Operativa che ha inviato immediatamente le Volanti più vicine.

All’arrivo delle pattuglie, l’uomo ha nuovamente estratto la pistola e si è dato alla fuga in direzione della propria abitazione, ma è stato subito raggiunto dagli agenti della Squadra Volante e dall’Ispettore libero dal servizio. A quel punto i poliziotti, dopo avere circondato lo stabile, vi hanno fatto ingresso, hanno bloccato l’uomo e hanno proceduto a perquisizione; all’esito della stessa hanno rinvenuto, nascosta in un sottoscala, la pistola semiautomatica pronta al fuoco e risultata poi priva di numeri identificativi, nonché un coltello a serramanico.

Nell’appartamento, vi era anche il coinquilino, trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina oltre a denaro contante e due bilancini di precisione.

All’esito dell’attività, resa possibile grazie all’intuito e alla prontezza dell’operatore libero dal servizio e grazie a un’azione coordinata della Centrale Operativa e delle Volanti, i due soggetti sono stati arrestati, mentre le armi, i bilancini, la sostanza stupefacente e il denaro contante sono stati sequestrati.