Poggiridenti, soccorso escursionista sul torrente Rogna

martedì, 1 agosto 2023

Poggiridenti (Sondrio) – Mobilitazione per un escursionista che stava effettuando una discesa sul torrente Rogna. L’allarme è scattato all’ora di pranzo e sul posto – a Poggiridenti (Sondrio) – sono giunti l’eliambulanza da Bergamo, i vigili del fuoco da Sondrio, il Soccorso Alpino e un’ambulanza di base.

Secondo quanto ricostruito l’escursionista, 56 anni, che era in gruppo con altre tre persone, è rimasto incastrato durante la discesa sul torrente Rogna. Il resto della comitiva ha lanciato l’allarme, il 56enne è rimasto bloccato in acqua per circa mezz’ora e con l’aiuto dei soccorritori è uscito dal torrente senza dover ricorrere alle cure in ospedale. La contusione riportata dal 56enne sono di lieve entità.

di C.P.