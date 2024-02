martedì, 6 febbraio 2024

Poggiridenti (Sondrio) – Paura in mattinata per un infortunio a Poggiridenti (Sondrio). Poco dopo le 9, nella zona boschiva sopra via Ferrari, un uomo è stato rimasto schiacciato da una pianta durante le operazioni di taglio e pulizia bosco.

Il 71enne ha riportato trauma a torace e arti superiori: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Sondrio. Sul posto automedica, ambulanza, vigili del fuoco, carabinieri e personale ATS, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.