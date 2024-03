Picchia e violenta la moglie, 30 enne arrestato dalla Squadra Mobile di Bolzano

giovedì, 7 marzo 2024

Bolzano – Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino gambiano di 30 anni, pluripregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio e per spaccio di sostanze stupefacenti, irregolare sul territorio nazionale, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il tribunale di Bolzano per i reati di maltrattamenti, lesioni, violenza privata e violenza sessuale.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile a seguito della denuncia sporta lo scorso 12 febbraio dalla compagna dell’uomo, con cui ha convissuto in una tenda sull’argine dell’Isarco, ha consentito di riscontrare le condotte violente e reiterate delle quali per lungo tempo è stata vittima, peraltro aggravatesi negli ultimi tempi, allorché l’arrestato aveva saputo del suo stato di gravidanza. Oltre a subire tali atti di violenza fisica, la donna sarebbe stata inoltre costretta a subire, in diverse circostanze, rapporti sessuali contro la propria volontà.

Al termine delle attività di Polizia Giudiziaria, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori, in considerazione di della gravità dei fatti e dei numerosi precedenti a suo carico, parallelamente all’evolversi dell’iter giudiziario ha emesso nei confronti di costoro un Decreto di espulsione dal Territorio Nazionale.