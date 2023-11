Piano antiesondazione del Sarca a Torbole, interventi anche nel Bresciano

giovedì, 2 novembre 2023

Riva del Garda (Trento) – Corsa contro il tempo per gli allagamenti che stanno interessando l’Alto Garda. I vigili del fuoco di Riva del Garda hanno posizionato 400 metri di reti di contenimento presso la foce del fiume Sarca a Torbole a seguito dell’allerta arancione. L’intervento ha richiesto l’impiego di circa 10 vigili del fuoco volontari, due autocarri, il natante C9 ed il gommone di salvataggio. L’intervento richiede anche il posizionamento di più corpi morti ad una profondità di circa 30 metri per mantenere la posizione della recinzione in caso di avverse condizioni meteo. Queste operazioni si svolgono anche sotto le precipitazioni ed a qualsiasi ora con un notevole impegno richiesto. Contestualmente sono stati garantiti tutti gli altri interventi ordinari sul territorio tra allagamenti e tagli di pianta. Foto @VVF Riva del Garda.

E’ raccomandata la cauta navigazione sul lago e di limitare attività e spostamenti non strettamente necessari come da indicazioni del Dipartimento Provinciale di Protezione Civile.

ALLAGAMENTO SULLA GARDESANA OCCIDENTALE NEL BRESCIANO

La strada statale 45ter “Gardesana Occidentale” è provvisoriamente chiusa in prossimità del km 0,350, a Villanuova sul Clisi (Brescia), per allagamento della galleria Seriola.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Sono iniziati i lavori di pulizia e ripristino della SP9 in Comune di Gargnano al km 11+600 verso Valvestino. La strada rimarrà chiusa tutta la notte e domani mattina, oltre alla ditta incaricata della manutenzione, interverranno anche i rocciatori esperti.

Anche sulla SP 58 KM 6+500, tra Idro e Capovalle, in Comune di Capovalle, sulla SP 111 KM 2+550, tra Idro e Treviso Bresciano, in Comune di Treviso Bresciano e sulla SP 55 KM 1+400, tra Vestone e Pertica Bassa, in Comune di Vestone sono scese delle frane sulla carreggiata. I mezzi della Provincia di Brescia sono già intervenuti e le strade restano transitabili. Tutti i fiumi e i corsi d’acqua sono attentamente monitorati.