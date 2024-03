Piancogno, viola divieto di avvicinamento alla ex: arrestato

sabato, 16 marzo 2024

Piancogno (Brescia) – Viola divieto di avvicinamento alla ex, arrestato. Nella notte scorsa i carabinieri della Stazione di Piancogno hanno tratto in arresto un uomo di 35 anni già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna, la quale nei mesi scorsi lo aveva denunciato per maltrattamenti.

Nella serata di ieri il 35enne è stato video ripreso dalla donna mentre si aggirava nei pressi della sua abitazione. La donna, impaurita, ha immediatamente chiamato la centrale operativa dei carabinieri di Breno. L’uomo ha cercato di dileguarsi nelle zone limitrofe ma dopo poche ore è stato prontamente rintracciato dai militari operanti che lo hanno tratto in arresto in flagranza differita per la violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Nella mattinata odierna l’arresto è stato convalidato e disposta la misura cautelare in carcere

Red. Cro.