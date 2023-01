Pian Camuno, pusher 48enne arrestato dai carabinieri

mercoledì, 11 gennaio 2023

Pian Camuno (Brescia) – Arrestato pusher. Un fugace saluto e una stretta di mano all’esterno di un bar di Pian Camuno (Brescia) è costato l’arresto a un cittadino tunisino di 48 anni, residente a Rogno (Bergamo), risultato essere una vecchia conoscenza dei carabinieri della Compagnia di Breno.

I militari del nucleo operativo stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio in supporto ad altre pattuglie in uniforme dell’Arma: giunti davanti all’esercizio commerciale hanno notato che lo straniero si stava salutando con un secondo soggetto.

I due si sono scambiati repentinamente qualcosa e poi si sono allontanati. La scena non è passata inosservata ai carabinieri che sono subito intervenuti, hanno fermato e identificato i due.

Il tunisino è stato trovato in possesso di quasi 500 euro in contanti: alla vista dei militari ha provato a gettare in terra due grammi di cocaina.

Un’altra dose di polvere bianca è stata trovata all’interno della sua auto.

La persona con cui si era incontrato è stata invece trovata in possesso di una dose da un grammo di cocaina, acquistata dal pusher straniero in cambio di cento euro.

Sui loro cellulari è stata estrapolata la chat che confermava l’incontro finalizzato alla compravendita della droga.

Il 48enne, nella mattinata odierna, è comparso in tribunale a Brescia: il giudice dell’indagine preliminare ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione giornaliera in caserma in attesa del processo.