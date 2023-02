Pian Camuno, l’ultimo saluto a Elena Fanchini

giovedì, 9 febbraio 2023

Pian Camuno (Brescia) – Parenti, amici, conoscenti, dirigenti della Fisi Brescia e a livello nazionale, atleti ed ex atleti hanno fatto tappa oggi in via Tavole a Pian Camuno (Brescia), dove è allestita la camera ardente di Elena Fanchini, la sciatrice bresciana morta a 37 anni per un tumore che l’ha colpita nel 2018 e che, dopo essere superato, la scorsa estate si è ripresentato.

Domani, venerdì 10 febbraio, alle 19, si terrà la veglia di preghiera, mentre i funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Solato di Pian Camuno, sabato 11 febbraio, alle 10:30, muovendo dall’abitazione con corteo a piedi. Al termine della funzione il feretro proseguirà per la cremazione.

Nell’annuncio funebre il marito Denis, la mamma Giusy, il papà Sandro, le sorelle Nadia con David e Sabrina con Stefano, gli amati nipotini Nicolò, Alessandro, Davide ed Edoardo, i nonni Piero e Orsola, gli zii, i cugini e tutti i parenti, ringraziano anticipatamente quanti parteciperanno al lutto. Per volontà di Elena è possibile sostenere la ricerca sul cancro con una donazione all’Airc.