Perizia sul deragliamento del treno a Iseo: le traversine erano ammalorate

Iseo (Brescia) – Le traversine della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Breno-Edolo erano ammalorate e non c’era stata l’adeguata manutenzione. E’ la conclusione della perizia sull’incidente ferroviario alle 16:33 del 10 dicembre all’uscita della stazione d’Iseo (Brescia). Non c’erano stati feriti sul treno deragliato e le persone a bordo vennero visitate sul posto e non avevano riportato conseguenze. La linea venne posta sotto sequestro dal magistrato, le cause del deragliamento sarebbe legato al cedimento delle traversine, vennero effettuati dei lavori di manutenzione e sostituzione delle traversine e dopo alcune settimane venne ripristinata la circolazione dei treni

L’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Carlo Pappalardo, è alle battute conclusive e ora è stata depositata la perizia che evidenzia “il marciume delle traversine di legno” al momento del deragliamento.