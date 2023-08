Pensionato disperso a Ponte di Legno, ritrovato in buone condizioni

domenica, 13 agosto 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Apprensione nel pomeriggio per un pensionato in vacanza in alta Valle Camonica disperso nella zona della Val Sozzine, in territorio di Ponte di Legno (Brescia), tra l’altro affollatissima di turisti.

L’allarme è scattato a metà pomeriggio e sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso alpino della V Delegazione, i vigili del fuoco dei distaccamento di Edolo e Ponte di Legno che hanno battuto sentieri e l’intera zona e dopo circa due ore l’80enne è stato ritrovato in buone condizioni e riconsegnato ai familiari. Sollievo da parte dei familiari e soddisfazione da parte dei soccorritori per aver ritrovato e riconsegnato il pensionato.