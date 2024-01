Pedopornografia, un arresto della Polizia di Stato nel Bresciano

mercoledì, 31 gennaio 2024

Brescia – Pedopornografia, un arresto della Polizia di Stato di Brescia. Nel corso di una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Bologna nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di condotte di adescamento di minori, gli agenti della Polizia di Stato di Brescia hanno proceduto al suo arresto in flagranza, poiché trovato in possesso di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico ed in particolare 900 files dal contenuto pedopornografico, tra cui video di bambini in tenerissima età costretti a compiere e subire atti sessuali tra loro e con soggetti adulti.

Alla luce delle risultanze acquisite, d’intesa e sotto la direzione della Procura della Repubblica di Brescia, il soggetto – un ventiquattrenne del bresciano – è stato arrestato in flagranza di reato ed associato alla locale casa circondariale.