Pedopornografia, 108 arresti e 1131 persone denunciate

martedì, 6 febbraio 2024

Sondrio – Pedopornografia, adescamento, cyberbullismo e altri rischi: negli ultimi 10 anni, il panorama del rischio online per i minorenni si è ampliato, arrivando ad esprimersi con manifestazioni cibernetiche per ogni tipo di fragilità tipica dell’adolescenza. Nel corso del 2023 a livello nazionale sono state denunciate 1131 persone, di cui 108 tratti in arresto per reati connessi alla materia degli abusi tecnomediati in danno di minori. I dati sono stati svelato in occasione di Safer Internet Day: sono ben 3444 le denunce sporte negli Uffici della Specialità nel 2023 che hanno riguardato forme di aggressione online in danno di minorenni: un numero impressionante di casi in cui le fragilità evolutive, lo sviluppo tecnologico, la socializzazione via web hanno prodotto un disagio e pericolo per bambini e ragazzi richiedendo un impegno incessante della Polizia di Stato e degli specialisti della Polizia Postale.

Lo sfruttamento sessuale online ricomprende diversi fenomeni di aggressione ai minori: è nato quasi contestualmente all’avvento della rete internet e prevede l’uso del computer e di altri supporti tecnologici, per attività di pedofili prevalentemente.

Il fenomeno è in rapida espansione poiché sfrutta le opportunità che via via la tecnologia offre e si inserisce nei cambiamenti sociali e di comunicazione che interessano tutta la società civile.

La presenza di un supporto informatico, smartphone o computer, costituisce una variabile di peso psicologico non trascurabile nella definizione delle dinamiche tipiche del fenomeno. Le vittime si sentono più protette nelle interazioni online, sono inclini a condividere informazioni private tramite i social, cercano la popolarità e fanno fatica a credere che dietro ad un atteggiamento confidenziale e

seduttivo possa nascondersi un’autentica intenzione criminale.

L’impegno della Polizia Postale si è concentrato sul traffico di foto e video che ritraggono vittime minorenni di abusi sessuali, sulla loro identificazione attraverso un’intensa attività di monitoraggio delle comunità e dei siti dove il materiale viene scambiato, prodotto e commercializzato, per l’individuazione dei soggetti, anche stranieri coinvolti. Sono state numerose e significative le indagini

condotte dagli Uffici della Specialità secondo la modalità sottocopertura, con agenti infiltrati in questi gruppi di élite criminale in cui il primato triste e deprecabile spetta sempre a persone che abusano di bambini a cui spesso sono legati da vincoli familiari e di vicinanza.

I soggetti che hanno interesse sessuale verso i minori hanno imparato a sfruttare la familiarità dei più giovani con i social network e i servizi di rete, per avvicinarli ed interagire con loro. Spesso la tendenza al narcisismo e al presenzialismo che caratterizza preadolescenti e adolescenti è diventato un fattore facilitante per il groomer nel costruire un legame “pseudo affettivo” con le vittime, anche usando un linguaggio fatto di emoticons, stickers, per creare una confidenza crescente, fino alle richieste esplicite di immagini sessuali, induzioni ad atti di autoerotismo ed incontri reali.

Anche le nuove piattaforme e le app di gioco online sono diventate un luogo virtuale non privo di rischi.

Si pensi alla comunità virtuale costituita dai fruitori dei giochi online di grande richiamo, che consentono a milioni di minorenni di costruire crew di gioco, di comunicare in tempo reale con altre squadre, di sfidarsi in battaglie virtuali. L’insieme di questi “luoghi” virtuali può diventare il teatro di richieste sessuali, mascherate da scambio di favori, nel quale bambini e ragazzi subiscono la fine arte manipolatoria e criminale di adulti il cui obiettivo è indurre al compimento di azioni sessuali e alla produzione live di materiale pedopornografico.

Nel corso del 2023, nell’ambito dell’attività di repressione svolta dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia online (CNCPO), sono stati trattati complessivamente 2702 casi, che hanno consentito di denunciare 1131 soggetti adulti, di cui 108 tratti in arresto per reati connessi alla materia degli abusi tecnomediati in danno di minori.

Per quanto concerne l’attività di prevenzione svolta dal C.N.C.P.O. nel 2023, attraverso una continua e costante attività di monitoraggio della rete, sono stati visionati 28355 siti, di cui 2739 inseriti in blacklist e oscurati, in quanto diffondono contenuti pedopornografici.

Nel 2023 sono stati trattati 353 casi di adescamento online; anche quest’anno la fascia di età fino ai 13 anni è quella più colpita da attenzioni malevole con 239 casi rispetto al totale delle vittime.

Degno di attenzione è anche il dato che riguarda il numero dei casi che coinvolgono bambini sotto i 10

anni: casistica numericamente quasi assente prima della pandemia, è attualmente presente anche se

in numero ancora contenuto.

Fenomeno in crescita e preoccupante è la sextortion, che ha investito centinaia di adolescenti,

soprattutto maschi, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, trasformando l’esplorazione sessuale tipica in

fase adolescenziale in un incubo fatto di ricatti e somme di denaro estorte sotto minaccia: la Polizia

Postale infatti ha recentemente identificato decine di vittime minorenni, agganciate sui socialnetwork

da profili di apparenti coetanee, che, fraudolentemente, inducono i ragazzi a compiere azioni sessuali

in webcam, fotografandosi nudi, per poi minacciare di diffondere tale materiale a tutti i contatti. Il

fenomeno, grave per le vittime nelle sue conseguenze in termini di reputazione, ha impattato su fasce

di età più giovani e fragili, dopo essere stato per molti anni, un rischio concreto per molti adulti che

frequentavano circuiti di chat sessuali e/o che utilizzavano i socialnetwork per approcci sentimentali.

Nel 2023 sono stati trattati 137 casi di sextortion, la maggior parte dei quali nella fascia 14-17 anni, ma

anche il dato che riguarda i minori di età compresa tra i 10-13 anni (20) può destare preoccupazione in

ordine alla particolare fragilità di queste giovani vittime.

Il cyberbullismo è un’altra forma di minaccia che aggredisce i piccoli internauti ma che proviene, da

coetanei, secondo una logica in cui il confine tra vittime e carnefici è labile e si incentra sull’impulsività

tipica dell’età.

Il mondo dei ragazzi ha conquistato nel tempo nuove prospettive laddove affianca ai luoghi tradizionali

di socializzazione come il “muretto”, la piazza sotto casa, il bar dello sport, le così dette piazze virtuali,

dalle chat ai socialnetwork attuali, dove le regole morali, i freni inibitori, le reazioni emotive, gli agiti

aggressivi possono manifestarsi con maggiore “teatralità” e minor controllo.

La maggioranza delle aggressioni in rete, delle diffamazioni via social avvengono tra ragazzi che si

conoscono nella vita reale e hanno condiviso percorsi comuni: scuola, sport, tempo libero.

Secondo i dati della Polizia Postale l’adescamento per fasce d’età è così articolato: il 9% fino a 9 anni, il 59% da 10 a 13 e il 32% tra i 14 e i 16 anni.

Nel 2023 sono stati trattati 291 casi di cyberbullismo

Per le vittime diventa difficile denunciare perché in molti casi non sanno di avere diritto ad una tutela, a volte credono di meritarsi certi insulti e non vogliono apparire fragili di fronte ai loro genitori, determinando quei vissuti di intrappolamento che possono condurre a forme di autopunizione, a restrizioni alimentari, a forme di disperazione profonda che possono sfociare in azioni irreversibili.

Le principali forme di fragilità adolescenziale trovano in rete modo di essere rappresentate, raccontate, e spesso amplificate da circuiti informali, ma fortemente attrattivi per i ragazzi, in cui si cerca di fare gruppo, di aiutarsi, di fare fronte comune, apparentemente in un’ottica di reciproco rafforzamento, in realtà opponendosi alle cure e alla guarigione.

Gli spazi web dedicati all’anoressia e bulimia sono rappresentati da blog personali, spesso ospitati su

piattaforme internazionali di cessione gratuita di spazi web, nei quali si dichiara,talvolta con “fierezza”,

la propria condizione di anoressiche attraverso diari alimentari, racconti di episodi personali, citazioni

pseudo scientifiche a supporto del proprio stile alimentare che sembrano esprimere una ricerca di

legittimazione globale attraverso la rete, dall’altra i gruppi di messaggistica istantanea sui quali

sembra stia recentemente avvenendo uno spostamento massiccio di ragazzi e ragazze con disturbi

alimentari.

I gruppi di messaggistica istantanea sono costruiti, in generale, secondo una logica di sollecitazione

alla partecipazione dei singoli membri: nei gruppi pro-ana e pro-mia il costante, continuo, ripetuto

invio di messaggi diventa ossessivo e talvolta prodromico al rafforzamento di un senso di

appartenenza e identità, purtroppo, patologica.

La prassi utilizzata più di frequente è quella di attivare blog tematici ed informativi, rivolti alla

generalità degli utenti i quali possono venire reindirizzati privatamente a gruppi più ristretti, su

piattaforme diverse di social network o di messaggistica.

La condivisione da parte dei partecipanti delle medesime fragilità, l’instabilità emotiva tipica di queste

problematiche rendono difficile distinguere chi possa svolgere nel gruppo stesso in maniera stabile il

ruolo di leader, supporter, ispiratore o semplice partecipante.

In questi gruppi online, l’identificazione dei minori e la comunicazione ai genitori dello stato di fragilità

condiviso in rete è l’obiettivo primario di ogni accertamento.

Anche aspetti autenticamente propri dell’infanzia e dell’adolescenza rivelano in rete il loro carattere

problematico.

Le social challenge, sfide e prove di coraggio, sono una delle “relative” novità che si sono imposte

all’attenzione dei media perché comportano concreti rischi per i ragazzi. Si tratta di sfide che si

diffondono tra i giovani attraverso la viralizzazione di video nei quali i ragazzi si sfidano a compiere

azioni più o meno pericolose, allo scopo di crescere in popolarità sul web.

Il “Black out game” è una delle declinazioni di questo fenomeno che è stata messa in connessione alla

morte di alcuni giovani, in Italia e in altri paesi del mondo. Secondo questa pratica, i ragazzi

metterebbero in atto procedure, o si farebbero aiutare da coetanei, per indursi un progressivo stato di cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Asfissia, vicino allo svenimento per sperimentare l’euforia conseguente al rispristino della respirazione normale, riprendendosi e caricando i video su circuiti di videosharing.

Si possono ancora annoverare fra le più “famose” challenge diffuse in rete, l’ingestione di tabs di

detersivo, il binge drinking (bere molto alcol in poco tempo sino a perdere il controllo), del knockout

(colpire con un pugno uno sconosciuto senza motivo), del deodorant challenge (spruzzarsi il

deodorante sino a produrre ustioni), la salt challenge (assumere grandi quantità di sale in tempi

ristretti, col rischio di determinare squilibri a livello cerebrale e cardiaco), la fire challenge (cospargersi

arti o parti del corpo con liquidi infiammabili, in prossimità di docce e rubinetti al fine di bloccare il

fuoco in tempi brevi) etc. Non ultimo il rooftopping, una pratica che nelle ricerca della viralità induce

giovani ad arrampicarsi su palazzi per immortalarsi in pose pericolose su palazzi pubblici o seduti su

cornicioni alti di strutture pericolanti.

La Polizia Postale monitora il web in modo costante e dirama puntualmente alert specifici sui suoi

canali social (www.commissariatodips.it e Una vita da Social) al fine di informare i genitori rispetto a

tali rischi e per sensibilizzare i ragazzi a non correre pericoli inutili, mantenendosi al sicuro.

Insieme per un internet più sicuro

Le campagne della Polizia Postale per sensibilizzare i più piccoli

Bambini e ragazzi sono attratti irresistibilmente dalle nuove tecnologie: ogni giorno comunicano,

giocano, studiano, utilizzando smartphone e tablet. Nel tempo sviluppano una familiarità con questi

mezzi che non li aiuta a capirne, altrettanto facilmente, i rischi.

La Polizia Postale, che condivide con i più giovani l’entusiasmo per la tecnologia, ha compreso quanto

sia promettente scommettere sulle nuove generazioni e le considera l’interlocutore elettivo verso cui

dirigere la sua attenzione.

L’azione di contrasto agli usi distorti e criminali delle nuove tecnologie rappresenta l’obiettivo

prioritario attuale della Polizia Postale e delle Comunicazioni che, come Specialità della Polizia di

Stato, monitora e decifra come il mondo della comunicazione tra le persone si stia modificando e come

tali modificazioni si orientino sino a spingersi verso condotte sbagliate e legalmente scorrette.

La sicurezza in rete è un tema che negli anni ha assunto un’importanza progressivamente più ampia

sino a diventare cruciale soprattutto per i bambini e i ragazzi che hanno, per la loro proiezione nel

futuro, un rapporto di assoluta attrazione verso le nuove tecnologie.

L’integrazione di competenze afferenti a diversi ambiti disciplinari appartiene alla natura stessa della

Polizia Postale e delle Comunicazioni la cui azione repressiva si proietta necessariamente nella realtà

virtuale di internet, attraverso i nuovi supporti tecnologici, con un’attenzione particolare alle specifiche

fragilità e peculiarità degli autori di reato e delle vittime. La presenza di un pool di psicologi dell’Unità

di Analisi dei Crimini Informatici, presso il Servizio, ha progressivamente aperto la strada ad un

confronto costante con gli aspetti più definitamente umani, che correlano con il crimine informatico.

La modulazione degli stimoli e degli input necessari a promuovere un incremento progressivo della

consapevolezza dei diritti e dei doveri dei giovani cittadini digitali ha progressivamente costituito un

presupposto metodologico imprescindibile: appositi form per l’illustrazione dei rischi e delle

opportunità di internet sono formulati con contenuti che si attagliano alla specifica fascia di età

interessata, integrati con gli aspetti giuridico-procedurali, arricchiti di spunti che includano la

comprensione dei compiti evolutivi propri delle varie età e dei vari contesti sociali in cui si svolgono le

iniziative.

Il target elettivo degli interventi di sensibilizzazione è costituito dagli studenti delle scuole

secondarie di primo grado: in un’epoca immediatamente successiva all’infanzia e in attesa di

assumersi responsabilità da piccoli adulti, i ragazzi mostrano i più alti livelli di entusiasmo verso i social

e le nuove tecnologie, con una forte predisposizione però all’impulsività, alla sottovalutazione delle

conseguenze delle azioni e una capacità di empatia verso gli altri ancora in via di sviluppo.

I ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado invece vengono stimolati ad un dialogo più

aperto e consapevole poiché se ne riconosce lo status di “navigatori navigati” e appare strategico

richiamare alla loro attenzione un importante acquisizione legata all’età: al compimento del

14esimo anno i ragazzi diventano penalmente responsabili in prima persona delle azioni che

compiono.

I temi affrontati con loro sono fondamentalmente incentrati sull’assunzione di responsabilità e

consapevolezza nell’uso delle nuove tecnologie, avendo ben chiaro e ribadendo loro che ogni

opportunità porta con se anche dei doveri.

Ogni azione di sensibilizzazione include sempre sessioni formative riservate ai genitori e agli

insegnanti, spesso in maniera distinta, in modo da promuovere contemporaneamente un processo di

rivisitazione delle abitudini concrete di uso delle nuove tecnologie ma anche delle rappresentazioni

mentali che sottostanno ad esse.

Inevitabile poi la scelta di attivare spazi web e servizi in grado di essere presenti concretamente in spazi

evanescenti e dai confini labili come i socialnetwork e gli smartphones: le pagine Facebook di Una vita

da social2 e del Commissariato di Ps3 Online ricordano all’utenza che l’opera di “pattugliamento”, che

è propria della Polizia, si estende anche ai nuovi territori del web. La Polizia Postale è presente anche

quando fisicamente non compare, è in grado di comprendere a pieno l’entusiastica positività che

risiede nelle opportunità tecnologiche, rimanendo punto di riferimento e di accoglienza per tutte le

situazioni di rischio o di palese minaccia, anche in forma anonima, anche nella semplicità di un post su

una pagina social.

Il 6 febbraio 2024 riparte la Campagna di sensibilizzazione ideata e realizzata dalla Polizia di Stato, in collaborazione con Unieuro, in occasione del Safer Internet Day, per promuovere un utilizzo consapevole e responsabile delle nuove tecnologie tra i più giovani. Presso i punti vendita Unieuro e nelle scuole,

saranno distribuite gratuitamente migliaia di copie della nuova raccolta di storie di rischio online, raccontate direttamente dalla viva voce delle vittime e dei cyberbulli.

Il progetto ha realizzato anche un Docufilm dal titolo “Non ne vale la pena”, sul tema degli strumenti di giustizia minorile applicati nei casi di violenza online che sarà oggetto di proiezioni mirate alle scolaresche per promuovere adeguati livelli di consapevolezza e sviluppare un senso di responsabilità nei giovaniinternauti.

Nel settembre 2023 è ripartita da Forlì, la campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato e dal Ministero dell’Istruzione, per la prevenzione dei rischi del web per i minori. Gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni e degli Uffici Scolastici Regionali del Ministero dell’Istruzione

hanno coinvolto oltre 3 milioni e mezzo di studenti. Un truck brandizzato che si muove di città in città, e si apre nelle principali piazze italiane, creando uno spazio multimediale dove ragazzi, insegnanti e genitori possono condividere con operatori della polizia postale informazioni utili per vivere internet in sicurezza e nel rispetto degli altri.

Il progetto della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato “Nei panni di Caino per capire e difendere le ragioni di Abele”, finanziato con fondi PON, avviato nel 2019 e concluso nel corso del 2023, ha determinato la costruzione di un nuovo protocollo formativo che fa sperimentare le prospettive della vittima e dell’autore di un reato online, attraverso laproiezione, su visori 3D, di scenari costruiti per indurre gli stati emozionali

propri dei diversi fenomeni di rischi online.

Le regioni obiettivo presso le quali si sono tenuti incontri formativi ed eventi diretti alle scolaresche sono state 5: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

I ragazzi hanno indossato dei visori Oculus ed hanno potuto osservare, dalla prospettiva della vittima o di un partecipante, le situazioni di rischio online, vivendole “direttamente” sulla loro pelle: 12 gli scenari stimolo proposti,scegliendo tra quelli più vicini alle difficoltà specifiche dei singoli istituti.

Il personale della Polizia Postale dei Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica delle 5 regioni obiettivo è stato adeguatamente formato grazie al supporto prezioso degli esperti della Facoltà di Psicologia di Sapienza Università di Roma per poter padroneggiare al meglio i nuovi linguaggi e un

metodo innovativo basato learning by doing.

Hate speech, grooming online, falsificazione dell’identità personale, sexting, social challenge, sextortion, istigazione al suicidio, disturbi alimentari, gioco d’azzardo online, inclinazione all’appartenenza ad

organizzazioni criminali, sono i rischi che sono stati discussi con i ragazzi, condivisi con gli insegnanti, con la partecipazione degli operatori della Polizia Postale, con l’obiettivo di promuovere maggiori livelli di consapevolezza.

Il progetto ha avuto il fine ulteriore di dimostrare scientificamente come la visione degli scenari fosse efficace nel promuovere un cambiamento concreto nelle percezioni e nell’approccio dei ragazzi al rischio online.

La Polizia Postale partecipa al progetto Safer Internet Centre – Generazioni Connesse, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Digital Europe e coordinato dal MIUR, con il

partenariato di alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete: l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, gli Atenei di Firenze e ‘La Sapienza’ di Roma, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, la cooperativa EDI Onlus, Skuola.net e l’Ente Autonomo Giffoni Experience.

La Polizia Postale partecipa anche all’iniziativa Vivi internet al meglio, in collaborazione con la fondazione Mondo Digitale, attraverso la realizzazione di seminari, anche online, per studenti, genitori e insegnanti.

La Polizia Postale ha inoltre preso parte al gruppo di lavoro coordinato dal Dipartimento per la trasformazione digitale con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di una cultura dei videogiochi, per il fine di co-progettare iniziative utili a promuovere la consapevolezza sulle sfide e sulle opportunità di questo importante medium. La pubblicazione “Sfide e opportunità del Gaming per la diffusione delle competenze digitali” ha visto la definizione di consigli e suggerimenti utili ai piccoli gamer e ai loro genitori per sfruttare solo le opportunità e ridurre al minimo i rischi connessi all’uso dei videogiochi.

Minori autori di reati online

Oggi una connettività h24, a basso costo consente ai ragazzi di interagire in tempo reale con il mondo,

spesso al di fuori di una significativa sorveglianza da parte dei genitori e di una capacità adeguata degli

stessi di prevenire i rischi connessi all’uso dei vari servizi di internet.

Gli adulti, genitori e insegnanti in particolare, non sembrano aver adeguato a pieno la loro conoscenza

della rete e dei suoi servizi tanto da costituirsi come punto di riferimento stabile per i ragazzi; anche i

più entusiasti del mezzo finiscono per usare servizi che i ragazzi non amano, accumulando un divario

intergenerazionale che costituisce una criticità ancora lungi dall’essere completamente risolta.

Questa dinamica e progressiva presenza di minori in rete ha avvicinato tutto il mondo giovanile a

tematiche di interesse evolutivo senza filtri nè intermediari, consentendo a fragilità estemporanee di

trovare in rete un punto di partenza per acutizzarsi e talvolta esitare in veri e propri comportamenti

illegali.

Le rivalità scolastiche così come le antipatie, l’ansia da prestazione come la paura di crescere possono

essere condivise in rete, possono trovare uno sfogo espressivo e talvolta divenire lo spunto per fare

fronte comune, come nei gruppi tematici sui social che possono però fungere da amplificatori di

comportamenti critici come le restrizioni alimentari, l’autolesionismo, oppure trasformarsi nel giro di

un pomeriggio in violente gogne mediatiche che riducono alla disperazione le vittime.

La complessità quindi del rapporto tra minori e web necessita di molte chiavi di lettura per essere

compresa a pieno. Un dato inequivocabile che rimanda alla sostanza delle conseguenze di tale criticità

di rapporto sono i dati relativi alle denunce all’autorità giudiziaria di minorenni autori di reati online.

Da una disamina di questi dati provenienti da indagini della Polizia Postale e delle Comunicazioni

emerge come sia sempre significativo il numero dei ragazzi, anche giovanissimi, che scaricano e

diffondono immagini pedopornografiche.

P