Paura sulla Gardesana, autoarticolato in bilico

mercoledì, 3 maggio 2023

Dro (Trento) – Intervento per un autoarticolato in bilico sulla statale 45 bis Gardesana al km 134,500. L’autista – sotto choc – non ha avuto conseguenze per l’impatto: il Tir rischiava di ribaltarsi e il conducente aver condizioni ben più gravi. I vigili del fuoco del Corpo di Dro sono usciti con aps e polisoccorso in supporto al corpo di Calavino e Padergnone, anch’essi con aps, polisoccorso e altri mezzi di supporto. In tutto erano presenti una quindicina di vigili.

La statale è rimasta chiusa un paio d’ore, così da permettere alle due gru intervenute del corpo permanente di Trento di riportare il veicolo in assetto e sulla strada.