Patenti facili, due denunce in Alto Adige

venerdì, 10 marzo 2023

Bolzano – Nelle ultime settimane, la Polizia Stradale di Bolzano ha nuovamente effettuato accertamenti presso la sede dell’Ufficio patenti della Provincia di Bolzano al fine di cogliere in flagranza aspiranti conducenti che usano metodi truffaldini per conseguire la patente di guida, facendo uso di attrezzature elettroniche idonee a suggerire le risposte corrette dei quiz dell’esame di teoria da persone esterne.

L’occhio esperto degli investigatori della Polstrada ha portato ad individuare ben due partecipanti agli esami, che con l’aiuto un’apparecchiatura audiovisiva sono riusciti a sostenere con successo e a pieni voti la prova teorica. Al termine dell’esame i malintenzionati sono stati fermati e perquisiti. Ben celati tra gli indumenti gli agenti hanno rinvenuto l’attrezzatura che ha consentito la compilazione esatta dei quiz.

Come se non bastasse, gli agenti, nel corso dell’identificazione delle due persone, hanno scoperto che uno di loro si era sostituito al vero candidato per sostenere l’esame.

Le persone sono state denunciate e gli strumenti posti sotto sequestro. Immediatamente è stato annullato l’esame sostenuto.

Analoghi servizi di appostamento presso l’Ufficio patenti verranno ripetuti allo scopo di impedire che conducenti privi dei requisiti necessari per ottenere la patente si mettano alla guida, mettendo a repentaglio l’incolumità di tutti gli utenti della strada.