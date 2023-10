Passo Stelvio, ricerche di uno sciatore disperso sul ghiacciaio

sabato, 28 ottobre 2023

Bormio (Brescia) – Sono in corso le ricerche al Passo Stelvio e sul ghiacciaio di un 58enne milanese che non ha fatto rientro in albergo. Dopo l’allarme lanciato dagli amici, sono scattate le ricerche da parte dei militari del Sagf, Soccorso alpino della Guardia di finanza di Bormio e di Silandro, Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina della stazione di Bormio, e dell’Alto Adige.

Secondo quanto accertato, il 58enne di Milano, dopo la giornata sugli sci non ha fatto rientro nell’hotel al passo dello Stelvio, dove stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza.