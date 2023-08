Passo del Cavallo: 68enne recuperato dal Soccorso Alpino

venerdì, 18 agosto 2023

Lumezzane (Brescia) – Intervento stamattina per il Soccorso alpino, Stazione di Valle Trompia della V Delegazione Bresciana. I tecnici sono stati attivati per un 68enne che era uscito per una passeggiata ma è scivolato in un dirupo per una ventina di metri, nella zona del Passo del Cavallo, a circa 700 metri di quota. Ha riportato dei traumi ma è riuscito a chiamare e a chiedere aiuto.

La centrale ha attivato i tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, con una squadra più un sanitario del Cnsas; sul posto l’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, i Vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce Bianca di Lumezzane. Dopo essere stato stabilizzato, è stato recuperato con la tecnica del contrappeso e portato con la barella portantina fino a strada; infine è stato portato in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia.