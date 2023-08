Paratico: provoca incidente, 29enne finisce nei guai

lunedì, 14 agosto 2023

Paratico (Brescia) – Un 29enne bresciano è finito nei guai per aver provocato un incidente a Paratico (Brescia) ed essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. La vicenda è accaduta in via Tengattini a Paratico: il 29enne residente in paese, dopo aver perso il controllo della sua vettura – Mercedes Classe A 250 – è andato a sbattere violentemente contro un palo della luce.

Sul posto la Polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco. L’autista si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e a quello antidroga, e al termine degli accertamenti il 29enne è stato denunciato dagli agenti della Polizia locale.