Padenghe del Garda: il Dna smaschera il terzo assassino di Carlo Mortilli

martedì, 23 maggio 2023

Padenghe del Garda (Brescia) – Dna smaschera il terzo assassino di Carlo Mortilli, commerciante di gioielli.

A 26 anni di distanza nuovi sviluppi sull’omicidio di Carlo Mortilli, grazie alla banca dati del DNA. Il delitto fu consumato la sera del 21 maggio 1997 nel parcheggio dell’hotel “West Garda” di Padenghe sul Garda (Brescia) nei confronti di un commerciante di orologi.

La vittima subì una rapina da parte di 3 malviventi, uno dei quali, dopo aver strappato una valigetta contenente orologi preziosi, esplodeva al suo indirizzo un colpo di pistola a breve distanza che ne cagionava la morte. Due persone vennero identificate e successivamente condannate per il delitto.All’epoca, in sede di sopralluogo, furono raccolti numerosi reperti dai quali furono isolati dei profili biologici che hanno alimentato la Banca Dati Nazionale del Dna. A carico del terzo, pregiudicato di origini siciliane residente nel Bresciano, non erano stati raccolti all’epoca sufficienti elementi e la sua posizione fu archiviata.

Viene collocato invece sulla scena del delitto dopo che il suo Dna, raccolto in occasione di un suo ingresso in carcere, fu inserito nella Banca Dati Nazionale del Dna. La successiva elaborazione ha restituito un match positivo con quello di un reperto raccolto in occasione dell’omicidio e analizzato dai Carabinieri del R.I.S.. I carabinieri della Compagnia di Salò, coordinati dalla Procura di Brescia, sono ripartiti da tale risultato, avviando nuove indagini. A suo carico è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari. Fondamentale il risultato acquisito attraverso l’esame dei campioni biologici poi inseriti nella Banca Dati Nazionale del Dna per contrastare efficacemente il terrorismo, la criminalità organizzata transfrontaliera e l’immigrazione clandestina. La Banca Dati Nazionale del DNA ha la finalità di facilitare l’identificazione degli autori dei delitti, delle persone scomparse, la collaborazione internazionale di polizia e costituisce uno strumento importantissimo nelle investigazioni.

di C.P.