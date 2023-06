Ortisei, giovane spacciatore arrestato dai carabinieri

venerdì, 23 giugno 2023

Ortisei (Bolzano) – Arrestato spacciatore. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ortisei, nel corso di attività finalizzate alla prevenzione e repressione di reati in materia di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione locale a carico di un giovane diciottenne con precedenti specifici, rinvenendo 170 grammi di cocaina ancora da tagliare, 810 grammi di hashish, due dosi di crack, quattro bilance di precisione, un’ elevata quantità di materiale per il confezionamento, due coltelli intrisi di stupefacente tipo cocaina, sostanze da taglio e 1.550 euro. La sostanza stupefacente e il resto del materiale rinvenuto durante la perquisizione è stato sequestrato. Il giovane è stato tratto in arrestato e dopo il foto segnalamento condotto presso la propria abitazione, perché sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria. I giudici del Tribunale di Bolzano hanno convalidato l’arresto.

L’attività si inserisce nel quadro delle iniziative dell’Arma della Provincia di Bolzano per infrenare il fenomeno dello spaccio nelle località turistiche, dove i giovani che si trovano in vacanza con gli amici potrebbero essere avvicinati da soggetti che offrono stupefacenti e rischiano di avere, proprio durante la villeggiatura, il primo contatto con queste sostanze.